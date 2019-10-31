Шесть деревень Дмитровского округа получат свой ФАП в 2020 году

В селе Якоть Дмитровского городского округа в 2020 году откроется ФАП для шести деревень. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Министерству строительного комплекса Московской области для создания фельдшерско-акушерского пункта в безвозмездное пользование передан земельный участок площадью 0,15 гектара.

По словам министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана, оформление земельного участка позволит ускорить сдачу объекта в эксплуатацию и запустить медицинское обслуживание шести деревень в короткие сроки.

Новое оборудование поступило в Шатурскую больницу. Теперь врачи смогут обнаруживать гематомы в голове Подробнее

Он отметил, что ФАП будет доступен жителям села Якоть с населением в 250 человек, а также соседних деревень Думино, Пыхино, Кузнецово, Скриплево, Плетенево. Качественную и своевременную медицинскую помощь смогут получать 450 человек.

Ранее земля была передана для строительства ФАПов в городских округах Шатура, Егорьевск, Ступино, Клин и Волоколамском городском округе. По данным областного Минстроя, всего до конца года в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию 22 ФАПа.

ФАП в Дмитровском городском округе планируют открыть уже в 2020 году.