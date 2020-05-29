Шесть автокинотеатров откроют в Московской области с первого июня

По словам Потехиной, все показы будут бесплатными. Автокинотеатры откроются в Одинцове, Домодедове и Истре. Список картин еще утвердили. Отмечается, что организатором акции является Мособлкино. Поэтому всем желающим открыть свой кинопаркинг нужно обращаться именно туда.