29 мая 2020, 15:27
Шесть автокинотеатров откроют в Московской области с первого июня
Пресс-секретарь подмосковного министерства культуры Анна Потехина рассказала «Политике сегодня», что с первого июня в области откроются шесть муниципальных кинопаркингов.
По словам Потехиной, все показы будут бесплатными. Автокинотеатры откроются в Одинцове, Домодедове и Истре. Список картин еще утвердили. Отмечается, что организатором акции является Мособлкино. Поэтому всем желающим открыть свой кинопаркинг нужно обращаться именно туда.