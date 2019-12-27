Шесть автобусов стали библиотеками на колесах в Балашихе

Шесть балашихинских автобусов превратились в библиотеки на колесах. В городе стартовала областная акция «Читающий транспорт».

На спинках кресел появились кармашки с книгами. Они скрасят время в дороге. А если вас захватит произведение — его можно забрать домой. Акцию проводит Министерство культуры Подмосковья вместе с областным Минтрансом. А литературу для пассажиров Балашихи подбирает централизованная библиотечная сеть городского округа.

«Книги будут иметь определенные наклейки. И понятно будет, что эта книга участвует в акции, и здесь даже размещен возрастной ценз этой книги. В сумках будут размещены некие листовки, афиши, закладки, которые имеют отношение к нашим библиотекам», — рассказала Светлана Шарцева, начальник управления культуры администрации г. о. Балашиха.

В каждом автобусе будет восемь кармашков. В них лежат по две книги. Детективы, романы, фэнтези и даже сказки. Литературу, которую вы взяли в автобусе, нужно вернуть в одну из 14 библиотек города.

Туда же можно сдать произведения, если вы хотите передать их для акции. Книги оформят и отправят в путь.