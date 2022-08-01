Шереметьевский приют в Химках начали готовить к зиме

Шереметьевский приют занимается содержанием и реабилитацией породистых собак, которых бросили хозяева. Сотрудники постоянно ищут своим подопечным новый дом. Для этого, если нужно, собак лечат и корректируют поведение. Сейчас приют начали утеплять к зиме.

В приюте работают кинологи, учат командам, выгулу на поводке и хорошему поведению дома, чтобы можно было безопасно отдать собаку в новую семью. Но многие из них останутся здесь зимовать, для гладкошерстных псов — это смерть, поэтому нужно теплое помещение.

«Зимой было очень много снега, и снег провалил крышу, и образовалась такая большая дыра. Зимовать точно под такой крышей невозможно было, поэтому пока лето, пока есть возможность, мы решили ее переделать», — рассказывает волонтер.

Источник фото: телеканал «360»

Еще месяц назад о крыше только говорили, сегодня ее почти полностью сделали. Осталось закрыть торцы, чтобы снег и дождь не заливал четвероногих.

Неоднократно приюту помогали в администрации города. Недавно в приют приезжал глава Химок Дмитрий Волошин, он подарил собакам гипоаллергенный корм и обещал помочь с крышей и газификацией. Сейчас готовят оборудование. Работа в приюте идет постоянно, в него принимают всех собак бойцовых пород и не только.

«Сотни собак получают надежду на жизнь и новый дом в Шереметьевском приюте, который вот уже 15 лет работает в Химках. Здесь заботятся о породистых собаках, которых бросили безответственные хозяева. Каждый день волонтеры проделывают колоссальную работу, мы со своей стороны готовы оказать всю необходимую поддержку приюту, в том числе с газификацией — чтобы зимой животные были в тепле», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

Приют специализируется на породах — стафорширский терьер, питбуль, алабаи, хаски и их метисы. Говорят, подберут собаку для любого характера, лишь бы новый хозяин не бросил, как предыдущий.

«Постоянно в приюте находятся около 300 собак, кого-то забирают домой, но новых привозят. Например, Амиран приехал с Кипра, а вообще практически со всего мира в этот приют привозят собак», — рассказал волонтер приюта.

Чаще всего животных привозят из Украины, Черногории, Турции, Кипра и со всей России. Сами собак не ищут, но реагируют на сообщения о брошенных собаках от людей. Всех забирают, в беде не бросают. Каждый день в приюте называют днем открытых дверей. Очень ждут тех, кто готов помочь, покормить, выгулять, а возможно, и забрать нового друга домой. Нередко случаются истории, когда люди привозят корм, потом идут на прогулку и уже не могут расстаться с собакой.