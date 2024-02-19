Подмосковье 19 февраля 2024, 18:45 Схемы движения трех автобусов временно изменили в Щелкове Unsplash

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Маршруты автобусов № 1, № 25 и № 50 временно изменятся в Щелкове. В региональном Минтрансе уточнили, что корректировки вызваны ремонтом трубопровода. Так, до 23:00 будет перекрыто движение по Заводской улице в районе ж/д станции Гагаринская.

Из схемы движения маршрута № 1 временно исключены остановочные пункты: «Гаражи», «Гора», «ЖБК», «Школа № 12» и «Школа-интернат». Автобус № 25 будет следовать без остановок «Химзавод», «Станция Щелково», «НДЦ-Щелково», «Стадион», «Молодежная Лига», «Троицкий собор», «Рынок», «Библиотека» и «микрорайон Заречный».

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Маршрут № 50 разделили на две схемы. Автобусы курсируют до «Станция Гагаринская» от остановки «Звездный Городок» и от остановки «Питомник».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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