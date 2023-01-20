Подмосковье 20 января 2023, 17:50 Схемы движения двух маршрутов в Пушкино изменят по просьбам жителей

Читать 360tv в

Схема движения маршрутов № 60 и 16к изменят по просьбам жителей ЖК «Новое Пушкино». Автобусы обеспечат транспортную доступность жителей комплекса со станцией Заветы Ильича и социальными объектами, рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Зампред правительства Анна Кротова рассказала, что жители попросили изменить схему движения автобусов во время встречи с губернатором Андреем Воробьевым. Кроме того, на маршрут добавили дополнительно четыре автобуса.

Реклама

«Кроме того, для улучшения транспортной доступности двух микрорайонов с городом и социально значимыми местами изменили схему движения маршрута № 60. Ранее ЖК „Новое Пушкино“ обслуживал только один маршрут — № 16к, теперь на линии будут работать 22 автобуса на двух маршрутах», — добавила она.

Реклама

Интервал движения автобуса № 16к составит от двух до шести минут в зависимости от времени суток, а маршрута № 60 — 30 минут.

Оба маршрута будут обслуживаться по нерегулируемым тарифам с льготами по социальным картам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».