Схемы движения двух автобусов изменятся до 10 мая в Котельниках

Схемы движения автобусов №№870К и 872К изменят до 10 мая в Котельниках. Временно они будут курсировать до остановки «Станция метро „Люблино“».

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что движение перестроят с 2:30 30 апреля до 4:30 10 мая.

Изменения коснутся маршрутов № 870К от Люберец до метро «Люблино» в Москве и № 872К от Котельников до метро «Волжская» в Москве.

Маршруты изменятся в связи с временным закрытием участка Люблинско-Дмитровской линии метро, от станции «Дубровка» до станции «Волжская».

На все время закрытия будут запущены три бесплатных компенсационных автобусных маршрута Минтранс Подмосковья.

Подробности доступны по ссылке. Первый компенсационный маршрут идет от метро «Волжская» до метро «Текстильщики», второй — от «Волжской» через МЦД Люблино, «Печатники» и «Кожуховская» до «Дубровки» и третий — от метро «Печатники» через «Кожуховскую» до «Дубровки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что автобусы «Мострансавто» в ближайшем будущем могут перейти на безналичную оплату.