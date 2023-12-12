Подмосковье 12 декабря 2023, 23:59 Схему движения транспорта изменят в Аникеевке из-за закрытия ж/д переезда Минтранс Подмосковья

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С 20 декабря изменят схему движения транспорта в зоне строительства путепровода через ж/д Рижского направления возле станции Аникеевка. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Из-за возведения опор путепровода перекроют железнодорожный переезд на дороге Аникеевка — Нахабино».

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«На период дальнейшего строительства путепровода проезд автотранспорта будет осуществляться по объездному маршруту через Нахабино — по улице Панфилова, улице 11 Саперов, Станционной», — добавили в ведомстве.

Открыть движение по путепроводу планируется в конце 2024 года.

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