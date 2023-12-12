12 декабря 2023, 23:59
Схему движения транспорта изменят в Аникеевке из-за закрытия ж/д переезда
С 20 декабря изменят схему движения транспорта в зоне строительства путепровода через ж/д Рижского направления возле станции Аникеевка. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.
Из-за возведения опор путепровода перекроют железнодорожный переезд на дороге Аникеевка — Нахабино».
Реклама
«На период дальнейшего строительства путепровода проезд автотранспорта будет осуществляться по объездному маршруту через Нахабино — по улице Панфилова, улице 11 Саперов, Станционной», — добавили в ведомстве.
Открыть движение по путепроводу планируется в конце 2024 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе в Ленинском округе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Красногорск
Дороги
Реклама
Реклама