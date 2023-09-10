Подмосковье 10 сентября 2023, 06:00 Схему движения на Зенинском шоссе изменили в Люберцах Unsplash

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На Зенинском шоссе в Люберцах изменили схему движения в целях минимизации пробок на дороге. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Как сообщили в ведомстве, с 9 сентября закрыт поворот с Зенинского шоссе на Северо-восточную хорду, а 10 сентября будет полностью перекрыт съезд с трассы на СВХ. В связи с этим на шоссе вернут прежнюю схему движения через улицы Вертолетчиков и 2-ю Вольскую, а въезд на хорду доступен в Некрасовке.

Минтранс Подмосковья

Для удобства водителей на Зенинском и Косинском шоссе установят информационные баннеры о закрытии съезда.

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