10 сентября 2023, 06:00
Схему движения на Зенинском шоссе изменили в Люберцах
На Зенинском шоссе в Люберцах изменили схему движения в целях минимизации пробок на дороге. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Как сообщили в ведомстве, с 9 сентября закрыт поворот с Зенинского шоссе на Северо-восточную хорду, а 10 сентября будет полностью перекрыт съезд с трассы на СВХ. В связи с этим на шоссе вернут прежнюю схему движения через улицы Вертолетчиков и 2-ю Вольскую, а въезд на хорду доступен в Некрасовке.
Минтранс Подмосковья
Для удобства водителей на Зенинском и Косинском шоссе установят информационные баннеры о закрытии съезда.
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