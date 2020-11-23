Схему движения на улице Туполева в Жуковском изменят на время ремонта дороги

Реконструкцию проведут на улице Туполева в Жуковском. В связи с ремонтом схема движения там изменится до 31 октября следующего года. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

С 24 ноября в Жуковском изменят схему движения. Она будет действовать от дома 16 по улице Туполева до площади Громова. Движение автомобилей в сторону города Раменское, а также выезд с улицы Нижегородской на площадь Громова в сторону города Раменское ограничат.

Объезд организуют через улицу 2-я Кирова, в районе расположения НПО «Научно-исследовательский институт авиационного оборудования».

С улицы Нижегородская в сторону города Раменское движение будет осуществляться в объезд площади Громова через круговую развязку на улице Туполева. Схема движения автомобилей из Раменского не изменится.

Реконструкция ведется на улице Туполева. Сейчас дорожные службы занимаются переустройством инженерных коммуникаций, расширяют дорожное полотно, благоустраивают пешеходные зоны, строят надземные пешеходные переходы и тоннели на площади Громова.

Всего в рамках реконструкции обновят участок протяженностью 2,7 километра. Дорогу расширят до шести полос. Это увеличит пропускную способность и избавит город от пробок, а также обеспечит проезд транзитного транспорта в сторону Раменского. Все работы завершат к концу следующего года.