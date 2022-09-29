Схему движения на трассе М-1 изменили из-за ремонта Северного обхода Одинцова | 360°

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Схему движения на трассе М-1 изменили из-за ремонта Северного обхода Одинцова

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Временная схема организации движения введена на трассе М-1 «Беларусь» рядом с МКАД. Об этом проинформировали в пресс-службе «Автодора».

На развязках Северного обхода Одинцова с Красногорским и Подушкинским шоссе меняют покрытие. В местах проведения ремонта движение пустят по одной полосе вместо двух. Здесь же снизят скорость с 90 до 50 километров в час.

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Дорожные работы продлятся до середины ноября. На развязках отремонтируют съезды, тротуары, ограждения и остановки. После этого движение возобновится в обычном режиме.

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