Подмосковье 23 января 2024, 18:38 Схему движения изменят на Осташковском шоссе в Мытищах с 1 февраля Unsplash

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Реконструкция Осташковского шоссе продолжается в Подмосковье. На этом фоне в Мытищах временно изменят схему движения транспорта с 1 февраля. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Ранее из-за работ закрыли участок шоссе в деревне Погорелки между остановками «Воинская часть» и «Погорелки». На данный момент движение по шоссе вновь открыто.

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На участке в Мытищах установят соответствующие дорожные знаки. Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Строительство двух крупных дорожных проектов завершат в Подмосковье в 2024 году — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Это участок от Ленинского городского округа до Люберец и Пироговская хорда в Мытищах.

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