Подмосковье 16 ноября 2022, 17:13 Схему движения двух маршрутов в Можайске поменяли для удобства жителей

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Схему движения двух маршрутов изменили в Можайске — на одном из них добавили еще одну остановку, а другой скорректировали по времени. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковье.

На маршрут № 2, следующий от станции Можайск до поселка имени Дзержинского добавили заезд к гимназии № 4 на улице Полянка. Это сделает безопаснее и комфортнее путь для 500 школьников. Расписание синхронизировали с учебным автобусом — он будет отъезжать от учреждения в 07:40, 08:05, 08:30,14:17, 15.07, 15:27 и 16:12.

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Кроме того, изменился маршрут № 25 от станции Можайск до поселка Колычево. Теперь последний рейс будет отправляться в 21:35 — после прибытия электричек.

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Пассажирам напомнили, что на обоих маршрутах действуют льготы по социальным картам. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами.

Ранее губернатора Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Жалоб на проблемы от жителей стало больше из-за сокращения светового дня.

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