Подмосковье 04 декабря 2023, 21:38 Схему движения автобусов на маршруте № 1284к изменили в Красногорске Минтранс Подмосковья

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Проведение ремонтных работ на территории ЖК «Спутник» отразилось на схеме движения автобусов на маршруте № 1284к в Красногорске. Теперь посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на новом остановочном пункте.

Павильон установили между первым и вторым корпусами дома № 2. Из схемы движения будет исключена остановка «ЖК „Спутник“», расположенная на улице Липовой Рощи.

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Отметим, что на маршруте действуют льготы по социальным картам жителя Подмосковья. Кроме того, оплатить проезд можно с помощью банковских и транспортных карт «Тройка» и «Стрелка».

Пассажиров просят заранее планировать поездки и составлять удобный маршрут следования.

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