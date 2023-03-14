Подмосковье 14 марта 2023, 09:48 Схему движения автобуса № 26 изменили в Ступине по просьбам жителей

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Новая схема движения автобуса № 26 включит остановки в деревнях Колюпаново, Аксинькино и Воскресенки. Их добавили по просьбам жителей.

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Автобусы также будут останавливать на территории с малым промышленным производством и участками многодетных семей. При этом из маршрута убрали пересечение железной дороги через нерегулируемый проезд.

Руководитель компании-перевозчика Иван Осадчев рассказал, что маршрут важен для жителей — им пользуются в том числе дети и пожилые люди.

«Так как мы уже обслуживаем коммерческие маршруты, мы взяли на себя социальную нагрузку и решили организовать здесь автобусное сообщение», — отметил он.

Сейчас расписание движения тестируется, предложения по его изменению выслушал депутат Госдумы Александр Коган во время личной встречи с жителями.

«Люди просят, чтобы автобус, доехав до конечной в Ступине, не сразу разворачивался и уезжал, а делал паузу минут на 30–40. Для того, чтобы успеть зайти в магазин или оплатить коммуналку. Эти пожелания мы учтем, и в ближайшее время перевозчик откорректирует расписание», — сказал он.

Маршрут будет обслуживать один автобус малого класса. Он будет выполнять до шести рейсов в день.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал следить за работой уборочной техники в Подмосковье. Он отметил, что сейчас в регионе продолжается реализация большой программы по ее закупке.

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