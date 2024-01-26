26 января 2024, 11:25
Схему автобусного маршрута № 66 в Наро-Фоминске продлили по просьбам жителей
Автобусный маршрут № 66 в Наро-Фоминске продлили по просьбам жителей деревни Глаголево. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Теперь маршрут № 66 Станция Голицыно — Жедочи будет ходить по новой схеме. Это позволит обеспечить транспортную доступность жителей деревни Глаголево со станциями Селятино и Голицыно.
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На маршруте работает один автобус, который делает шесть заездов в деревню. Первый рейс отправляется в 05:55 от остановки «Глаголево», а последний — от станции Голицыно, в 19:40.
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.
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Наро-Фоминск
Автобусы
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