Подмосковье 26 января 2024, 11:25 Схему автобусного маршрута № 66 в Наро-Фоминске продлили по просьбам жителей Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Автобусный маршрут № 66 в Наро-Фоминске продлили по просьбам жителей деревни Глаголево. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Теперь маршрут № 66 Станция Голицыно — Жедочи будет ходить по новой схеме. Это позволит обеспечить транспортную доступность жителей деревни Глаголево со станциями Селятино и Голицыно.

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На маршруте работает один автобус, который делает шесть заездов в деревню. Первый рейс отправляется в 05:55 от остановки «Глаголево», а последний — от станции Голицыно, в 19:40.

Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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