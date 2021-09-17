Схема проезда с трассы «Беларусь» в парк «Патриот» изменилась в Подмосковье

В Московской области временно изменилась схема проезда с трассы М1 «Беларусь» в парк «Патриот». Об этом сообщила пресс-служба «Автодора».

Сейчас для проезда со стороны Москвы нужно уйти на дублер с основного хода дороги на 46-м километре — после пересечения М1 с ЦКАД. Далее пересечь М1 по путепроводу на 52-м километре, чтобы попасть на дублер с другой стороны основного хода для заезда в парк.

Водителям, направляющимся в «Патриот» со стороны Кубинки, необходимо воспользоваться съездом на 63-м километре М1 в направлении Музея бронетанковой техники и далее двигаться вдоль железнодорожных путей. Также можно воспользоваться прямыми съездами на 57-м и 56-м километрах трассы.

Схема организации движения будет действовать до ввода в эксплуатацию развязки на 59-м километре М1.