Подмосковье 11 августа 2023, 13:17 Схема движения временно изменится на трассе М-1 в Одинцове Минтранс Подмосковья

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С 11 августа и до завершения международного форума «Армия-2023» 20 августа на трассе М-1 «Беларусь» изменится схема движения. Корректировки внесут с 45-й по 59-й километры в Одинцове, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Также на участке от съезда к парку «Патриот» до пункта взимания платы на 45-м километре организуют одностороннее движение в сторону столицы.

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«Проехать в парк „Патриот“ можно будет только через развязку на 59-м километре М-1 „Беларусь“ — как при движении по основному ходу из Москвы, так и по правому (северному) дублеру при движении из Москвы и со стороны области. По левому дублеру в указанный период предусмотрен только транзитный проезд в сторону Москвы, без возможности заезда в парк „Патриот“», — уточнили в ведомстве.

На выездах на трассе М-1 на 52-м и 59-м километре установят знаки «Выезд на дорогу с односторонним движением».

Также автобусы «Мострансавто» № 75 и 189 изменят маршруты. Автобусы № 189 не будут останавливаться на «Соборной площади». Также эту остановку исключат на время форума из маршрута № 75 при движении в сторону станции Голицыно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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