Схема движения транспорта в Можайском округе изменится на время проведения велогонки в грядущие выходные

30 и 31 июля в Можайском городском округе состоится велопробег Cyclingrace, в связи с чем будет перекрыто движение транспорта на некоторых дорогах. Водителей призвали быть осторожными и заранее планировать маршрут.

30 июля движение будет перекрыто на следующих отрезках дорог Можайского округа:

— с 09:00 до 15:00 на участке дороги «Бородино — Колоцкое» с нулевого по 9,89 километра пути;

— с 08:00 до 17:00 на участке дороги «Можайское шоссе — станция Бородино» от перекрестка с Можайским шоссе до съезда к поселку Бородинского музея.

31 июля с 08:00 до 14:00 движение ограничат на этих участках пути:

— с нулевого по 17,6 километра автодороги «Бородино-Колоцкое»;

— с нулевого по 11,2 километра автодороги «Бородино — Бабынино»;

— «Можайское шоссе — ст. Бородино» с нулевого по 0,98 километра пути;

— «Уваровка — Ивакино — Губино — Можайск» с нулевого по 4,76 километра пути;

— «Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка» с 156,7 километра по 170,45 километра;

— «Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка — Поминово» с нулевого по 6,2 километра пути.

Изменения коснутся и маршрутов общественного транспорта № 56 «Можайск — Поречье», № 40 «Можайск — Дурыкино», № 23 «Можайск — Бородино», № 27 «Можайск — Бабынино». Работа автобусов на участках дорог с временным ограничением движения будет осуществляться на общих основаниях. Сотрудники мотобатальона ГИБДД Подмосковья будут сопровождать экстренные службы.

Специально к велопробегу дорожные службы провели в Можайском округе ямочный ремонт, покос травы и уборку мусора в полосе отвода. Проезжую часть помыли.