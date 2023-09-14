Подмосковье 14 сентября 2023, 15:40 Схема движения на выезде из Пироговки временно изменилась в Мытищах Минтранс Подмосковья

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На Олимпийском проспекте в Мытищах временно изменили схему движения транспорта. В региональном Минтрансе уточнили, что в округе временно закрыли одну полосу движения по направлению от Совхозной улицы до кругового пересечения с Волковским шоссе.

На время проведения работ по укладке покрытия на полосе до 21 сентября будет закрыт выезд с Пироговского шоссе на круговое движение. В утренний час пик движение на участке будут регулировать.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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