Схема движения на Володарском шоссе в Ленинском округе изменится в ночь на 17 июня

В Ленинском городском округе в ночь на 17 июня на участке капитального ремонта Володарского шоссе изменится схема движения. Здесь проведут работы по нанесению дорожной разметки.

Работы относятся к первому этапу масштабной реконструкции Володарского шоссе, которую завершат в четвертом квартале 2022 года. Ожидается, что пропускная способность шоссе после реконструкции вырастет в два раза — до 71 тысячи автомобилей в сутки.

«Ограждение будет передвинуто, после чего движение переключат на обновленную левую сторону дороги», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

После изменения схемы движения на правой стороне приступят к разборке земляного полотна, где раньше переустроили инженерные сети и демонтировали наружное освещение, сообщил министр.

Дорожное полотно шоссе расширят до 6-8 полос движения и построят боковые проезды, а также транспортную развязку с тоннелем, длина которого составит более 60 метров. Кроме того, будут обустроены тротуары, линии наружного освещения и остановки общественного транспорта.

Участок реконструкции определен от примыкания к транспортной развязке с Каширским шоссе и автодорогой А-105 до ЖК «Пригород Лесное» в районе Пригородного шоссе.

Общая протяженность ремонтируемого участка составит 1,1 километра, протяженность боковых проездов — 1,7 километра.

Завершат масштабные работы по двум этапам и запустят движение по обновленному шоссе предположительно в первом квартале 2025 года.