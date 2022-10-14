Схема движения на участке Лобненского шоссе изменится 20 октября | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 14:54 Поделиться Telegram

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Viber Схема движения на участке Лобненского шоссе изменится 20 октября

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На участке Лобненского шоссе возле деревни Носово изменится схема движения 20 октября. В этот день с 01:00 до 02:00 будут проходить работы по строительству надземного перехода, рассказали в Минтрансе Подмосковья.

По сообщению МТДИ, подъезд к терминалам В и С аэропорта Шереметьево будет доступен со стороны Ленинградского шоссе, а въехать и выехать из Лобни можно будет по объездному маршруту дороги Ликино-Лунево-Носово.

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Реконструкция Лобненского шоссе завершится в конце года. Это позволит сократить время пути от Лобни до Шереметьево и обратно до 30 минут и улучшить транспортную доступность Носово и Чашниково.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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