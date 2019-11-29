Схема движения на трассе М7 около Балашихи изменится с 1 декабря

На участке федеральной трассы М7 «Волга» около Балашихи с 1 декабря меняется схема движения автотранспорта. Изменения коснутся участка с 25 по 30 км дороги. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфрастурктуры Московской области.

Соответствующие дорожные знаки и ограждение будут установлены на участке с 25 по 30 км трассы М7 «Волга» в ближайшее время.

Как уточнило ФКУ «Упрдор» Москва — Нижний Новгород, на трех транспортных развязках, которые расположены на участке с 26 по 30 км М7 будет запущено движение. Также будут ликвидированы светофорные объекты на 28,8 км (Балашиха-3), 25,6 км (микрорайон ВНИИПО) и 26,7 км (Восточное шоссе). До установки модульного надземного перехода на 25,6 км дороги светофор для пешеходов до конца 2019 года останется.

Чтобы попасть на поворот к Балашихе-3 и в микрорайон ВНИИПО, водителям следует проехать до разворотной петли на 26,12 км и развернуться в сторону Москвы. Развернуться в сторону области можно будет по разворотной петле на 26,12 км или под эстакадой на 22,6 км. Чтобы проехать с Восточного шоссе в сторону Москвы, водителям нужно доехать до разворотной петли на 29,93 км.

Ознакомиться со схемой можно на карте.