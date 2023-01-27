Подмосковье 27 января 2023, 14:39 Схема движения на Октябрьском проспекте в Люберцах временно изменится в феврале

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Схема движения транспорта изменится на Октябрьском проспекте в Люберцах с 4 февраля. Временные ограничения затронут участок на улице Смирновской, примыкающий к четной стороне проспекта.

Часть автодороги будет закрыта для проезда в связи с проведением работ по переустройству инженерных коммуникаций на 3 месяца. Движение в сторону улицы Кирова будет осуществляться по одной полосе. При этом водители смогут проехать по улице Смирновской в сторону станции Люберцы-1. Поворот на Октябрьский проспект в сторону Москвы и в сторону области также будет сохранен.

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Работы будут вестись в рамках первого этапа реконструкции Октябрьского проспекта по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это позволит увеличить пропускную способность проспекта примерно на 35%, а время проезда по автодороге сократится на 20-30 минут.

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