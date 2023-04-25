Подмосковье 25 апреля 2023, 14:04 Схема движения на Октябрьском проспекте в Люберцах изменится с 30 апреля

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С 30 апреля изменится схема движения на Октябрьском проспекте в Люберцах. В региональном Минтрансе заявили, что будет закрыт основной участок Октябрьского проспекта от перекрестка с улицей Смирновской до кинотеатра «Октябрь».

Корректировки схемы движения необходимы для устройства опор и подпорных стен в рамках строительства путепровода. В это время движение в сторону Москвы и области будет возможно по боковым проездам. Искусственное сооружение планируют достроить к сентябрю 2023 года.

Кроме того, на указанном участке будет закрыт подземный пешеходный переход. Новый переход появится в 50 метрах от старого во втором квартале 2024 года.

Первый этап реконструкции Октябрьского проспекта осуществляется по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы позволят увеличить пропускную способность данного участка дороги на 35%, а время в пути сократится на 20-30 минут.

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