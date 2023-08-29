Схема движения на Октябрьском проспекте в Люберцах изменится с 1 сентября | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 16:56 Схема движения на Октябрьском проспекте в Люберцах изменится с 1 сентября Unsplash

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Минтранс Подмосковья информирует жителей об изменении схемы движения на Октябрьском проспекте в Люберцах с 1 сентября. Будет ликвидирован левый поворот на Волковский проезд при движении в сторону области.

Движение на участке будет возможно только в прямом направлении. Чтобы проехать на улицу Волковскую с Октябрьского проспекта водители смогут воспользоваться разворотом на улице Хлебозаводской. После этого необходимо будет повернуть направо на Волковский проезд. Проехать можно будет и по объездным маршрутам через улицу Красную или Смирновскую.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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