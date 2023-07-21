Подмосковье 21 июля 2023, 18:32 Схема движения маршрута № 374 временно изменится в Звенигороде с 22 июля Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

С 22 июля в Зеленограде будет закрыто движение по Советской улице. В региональном Минтрансе сообщили, что это связано с началом проведения благоустройства территории вблизи ж/д Крюково. На этом фоне временно изменится схема движения маршрута № 374.

Движение на данном участке будет ограничено до конца августа на время проведения работ. В этот период из маршрута № 374 исключат остановку «Районный суд». Временно на маршруте появится остановка «Корпус 1538».

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».