Подмосковье 01 апреля 2024, 18:49 Схема движения маршрута № 369К изменится в Шатуре с 6 апреля Unsplash

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С 6 апреля в Шатуре изменится схема движения маршрута № 369К. В региональном Минтрансе уточнили, что теперь автобусы будут следовать до МЦД Раменское.

Ежедневно автобус, следующий по новой схеме движения, будет выполнять два рейса. Первый рейс будет отправляться от поселка Мишеронского в 03:10, а последний — от МЦД Раменское в 10:00.

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Оплатить проезд можно будет банковскими или транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

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