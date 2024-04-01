01 апреля 2024, 18:49
Схема движения маршрута № 369К изменится в Шатуре с 6 апреля
С 6 апреля в Шатуре изменится схема движения маршрута № 369К. В региональном Минтрансе уточнили, что теперь автобусы будут следовать до МЦД Раменское.
Ежедневно автобус, следующий по новой схеме движения, будет выполнять два рейса. Первый рейс будет отправляться от поселка Мишеронского в 03:10, а последний — от МЦД Раменское в 10:00.
Реклама
Оплатить проезд можно будет банковскими или транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Автобусы
Шатура
Реклама
Реклама