Подмосковье 13 декабря 2023, 16:33 Схема движения изменится вблизи кольцевой развязки в Шереметьеве 19–20 декабря Минтранс Подмосковья

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Схема движения транспорта на участке реконструкции кольцевой развязки в Шереметьеве изменится с 22:00 19 декабря по 6:00 20 декабря. В это время специалисты будут устанавливать пролет надземного перехода на Авиационной улице.

«В указанный период движение в зоне работ будет ограничено, а с 0:30 до 2:00 20 декабря будет полностью перекрыто движение по участку улицы Авиационной. Подъезд транспортных средств к терминалам В и С аэропорта „Шереметьево“ будет осуществляться со стороны Ленинградского шоссе, проезд от аэропорта возможен через Старошереметьевское и Международное шоссе», — уточнили в Минстрансе Подмосковья.

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Выезд из Лобни будет доступен по Лобненскому и Старошереметьевскому шоссе или по дороге Носово — Шемякино — Пикино.

Специалистам предстоит смонтировать четыре надземных пешеходных перехода. Работы завершат во втором квартале 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с обращениями жителей Московской области, поступающими на работу общественного транспорта.

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