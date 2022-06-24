Схема движения изменится в Наро-Фоминске из-за велозаезда Cyclingrace

В Наро-Фоминске 25 и 26 июня поменяется схема дорожного движения в связи с тем, что там пройдет велосипедный заезд под названием Cyclingrace. Движение перекроют с девяти утра до трех часов дня на некоторых региональных дорогах.

• Ермолино — Боровск — Верея — Колодкино (уч.1).

• Волченки — Верея — Медынь — Вышегород.

• Верея — Медынь — Вышегород.

• Устье — Ревякино — Лобаново — Никольское.

Объехать участки, на которых будет перекрыто движение, можно будет по улично-дорожной сети городского округа. Сообщается, что время движения общественного транспорта изменяться не будет. Рядом с автобусами будут ездить сотрудники Госавтоинспекции Московской области. При этом отдельно отмечается, что проезд для специальных служб во всей зоне действия останется разрешенным.

В рамках подготовки к масштабному мероприятию дорожные службы провели некоторые работы. Они восстановили на дорогах утраченную разметку и провели ямочный ремонт. Также скосили траву, помыли саму проезжую часть, отмыли ограждения и дорожные знаки.

Всех водителей личного транспорта просят быть предельно внимательными. Лучше всего заранее распланировать свой маршрут. Также важно соблюдать правила дорожного движения и строго следовать всем указаниям информационных знаков.