Подмосковье 07 сентября 2023, 13:40 Схема движения изменится на участке от Осташковского шоссе до деревни Ульянково Минтранс Подмосковья

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На новой дороге от Осташковского шоссе до деревни Ульянково в Мытищах изменится схема движения. Корректировки и новая разметка начнут действовать с 8 сентября, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«На перекрестке разделят потоки: для проезда на Ульянковское шоссе со стороны Осташковского нужно будет воспользоваться средней полосой. Также для удобства автомобилистов и пешеходов два пешеходных перехода перенесут ближе к перекрестку», — уточнили в ведомстве.

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За ситуацией на дороге будут следить по камерам.

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