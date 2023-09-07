07 сентября 2023, 13:40
Схема движения изменится на участке от Осташковского шоссе до деревни Ульянково
На новой дороге от Осташковского шоссе до деревни Ульянково в Мытищах изменится схема движения. Корректировки и новая разметка начнут действовать с 8 сентября, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
«На перекрестке разделят потоки: для проезда на Ульянковское шоссе со стороны Осташковского нужно будет воспользоваться средней полосой. Также для удобства автомобилистов и пешеходов два пешеходных перехода перенесут ближе к перекрестку», — уточнили в ведомстве.
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За ситуацией на дороге будут следить по камерам.
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