Подмосковье 04 сентября 2023, 11:24 Схема движения автобуса № 876к изменилась в Красногорске Unsplash

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Схема движения автобуса № 876к «Красногорск (Отрадное) — Москва (станция МЦД Волоколамская)» изменилась в Красногорске. В региональном Минтрансе уточнили, что маршрут сократили, исключив некоторые остановки.

Из маршрута исключили остановки: МЦД «Красногорская», микрорайон Юбилейный, Библиотека, Ателье, Медучилище, Госархив, Кладбище, Бассейн, улица Генерала Белобородова, 16, улица Барышиха, Марьино и Детский Сад.

Ежедневно автобус выполняет 15 рейсов. Первый из Красногорска отправляется в 07:05, последний из Москвы — в 18:45.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе.

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