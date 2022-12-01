Подмосковье 01 декабря 2022, 14:52 Шеф-повар столовой Новопетровской школы стал лучшим в Подмосковье

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Ольга Соколова стала победителем конкурса «Лучший повар школьной столовой в Подмосковье». На областном конкурсе шеф-повар Новопетровской школы обошла 400 конкурентов из других учебных заведений области, приготовив за 90 минут четыре блюда.

Ольга работает поваром уже 16 лет. За эти годы у нее появился свой секрет фирменного борща — это сладкая свекла, поджарка и душевный подход к готовке.

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«Дети не все едят. <…> Даже если [ребенку] красиво все украсишь, он это есть не будет, если ему невкусно», — рассказала шеф-повар Ольга Соколова.

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В столовой Новопетровской школы процесс приготовления блюд она контролирует лично — проверяет свежесть продуктов и температуру блюд перед подачей.

«У нас есть поставщик, он поставляет продукты нам три раза в неделю. Продукты все приходят качественные. Все по ГОСТу — имеются все сертификаты, удостоверения и ветеринарные свидетельства», — отметила старшая медсестра школы Юлия Любимова.

В Новопетровской школе не только повар стал самым лучшим, но и сама столовая в 2022 году завоевала звание «Лучшей сельской школьной столовой Московской области».

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