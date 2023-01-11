Подмосковье 11 января 2023, 12:05 Шедевры усадебной мебели вернули после реставрации в музей-заповедник «Горки Ленинские»

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Ценные реликвии вернули в усадьбу «Горки Ленинские» с помощью Центра реставрации музейных фондов. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что в числе раритетов — старинная жардиньерка, которая стояла в спальне последней дореволюционной владелицы поместья Зинаиды Морозовой-Рейнбот.

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Жардиньерка овальной формы на подставке, изображающей лиру, изготовлена из красного дерева во Франции, в первой половине XIX века. Мебель использовалась в качестве подставки для цветов.

Реставраторы привели реликвию в порядок. Они бережно удалили поверхностные загрязнения, выполнили механическую очистку, восполнили трещины и сколы, дублировали и тонировали покрытие, укрепили деревянную ножку, установили замки и металлические элементы. Гости музея-усадьбы уже могут увидеть этот предмет интерьера в экспозиции.

Жардиньерка стояла в спальне последней дореволюционной владелицы усадьбы Зинаиды Морозовой-Рейнбот. Она испытывала особую страсть к цветам в интерьере и развернула в Горках одно из передовых растениеводческих хозяйств Российской Империи. Здесь были выстроены теплицы и парники, где «цветы и декоративные растения культивировались в широких размерах для нужд имения и на продажу».

Другие отреставрированные артефакты, которые вернулись в музей-заповедник «Горки Ленинские» — это буковое венское кресло и дубовый стол из музея «Кабинет и квартира Ленина в Кремле».