Подмосковье 13 сентября 2023, 15:35 Шедевры Русского музея представят на новой выставке живописи в Звенигороде Министерство культуры и туризма МО

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Экспозиция «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX — начала XX века из собрания Русского музея» откроется в Звенигороде 4 октября. На выставке представят работы ведущих российских живописцев-пейзажистов. Это учителя, друзья и последователи Исаака Левитана: Алексей Саврасов, Василий Поленов, Константин Коровин, Михаил Нестеров, Игорь Грабарь, Аполлинарий Васнецов и другие.

Посетители смогут увидеть 45 картин из собрания Русского музея, еще 11 — из коллекции Звенигородского музея-заповедника. Проект станет первой крупной выставкой в обновленном после реставрации Манеже. Также это первая совместная экспозиция Звенигородского музея и Русского музея.

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По словам министра культуры и туризма Подмосковья Василия Кузнецова, межмузейное сотрудничество открывает для зрителей новые возможности. Благодаря выставке жители и гости Звенигорода смогут увидеть шедевры из собрания Русского музея, не выезжая за пределы города.

Часть экспозиции посвящена Звенигороду на фотографиях и открытках конца XIX — начала XX века. Эти места вдохновляли художников, которые приезжали сюда писать пейзажи. В их числе Алексей Саврасов — один из первооткрывателей местных красот.

Выставка продлится до 25 февраля 2024 года. Ее дополнит мультимедийная программа, воссоздающая атмосферу мест, где работали представленные на экспозиции живописцы.

«Уверен, что выставка будет популярной, запоминающейся и станет примером эффективного культурного взаимодействия не только музеев, но и регионов. Это чрезвычайно важно в наши дни», — добавил Василий Кузнецов.

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