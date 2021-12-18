Шедевры русских художников выставили в «Новом Иерусалиме»

Выставка «Азбука шедевров», которая включает в себя 120 работ Гончаровой, Дейнеки, Кандинского, Малевича, Репина, Кустодиева и других прославленных русских художников, доступна с сегодняшнего дня в истринском музее «Новый Иерусалим». Это часть губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«Мы мечтали об этом дне два года: меняли первоначальную концепцию, переносили сроки выставки. Но наше амбициозное желание сделать эпический проект с концептуальным замыслом и приглашением всех региональных музеев страны оставалось неизменным», — процитировала газета «Подмосковье сегодня» министра культуры области Елену Харламову.

Министр поблагодарила за поддержку проекта губернатора Андрея Воробьева, региональные музеи, которые предоставили картины из своих постоянных экспозиций, и сотрудников «Нового Иерусалима», активно помогавших в реализации события.

На welcome.mosreg.ru отметили ранее, что выставка развернулась вокруг 33 букв русского алфавита. Каждая из них объединила определенные произведения.