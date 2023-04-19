Подмосковье 19 апреля 2023, 19:54 Шатурское шоссе в Орехово-Зуеве начали ремонтировать в рамках нацпроекта Минтранс Подмосковья

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В Орехово-Зуеве начался ремонт Шатурского шоссе. Работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Всего в округе заменят покрытие на пяти участках дорог общей длиной 22,5 километра.

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«На Шатурском шоссе ремонтируют участок между деревнями Запутное и Заполицы — это более 6,5 километра. Это довольно интенсивная дорога, по ней ежедневно проезжают порядка 15 тысяч автомобилистов», — пояснили в Минтрансе Подмосковья.

Шоссе соединяет Шатуру и Орехово-Зуево. По участку можно проехать к школе, церкви, дому культуры и ж/д станции.

Также в этом году Шатурское шоссе отремонтируют еще в одном месте — от поворота на деревню Деревнищи до участка вблизи деревни Велино. Рабочие заменят семь километров покрытия дороги.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил устранить лужи на дорогах перед началом ремонта ям.

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