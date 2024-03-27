Подмосковье 27 марта 2024, 01:32 Шатурским школьникам напомнили правила поведения на железной дороге Администрация г. о. Шатура

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Пятиклассникам из второй шатурской школы напомнили правила безопасности на железной дороге. Познавательный урок провел ведущий эксперт отдела дорожной инфраструктуры администрации городского округа Шатура Никита Регентов.

Он рассказал школьникам, как правильно себя вести рядом с железнодорожными путями, а также показал обучающие видеоролики.

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Детям напомнили о необходимости соблюдения правил поведения и пожарной безопасности в поезде.Также им рассказали, что нельзя играть на платформе, а переходить железнодорожные пути нужно или по пешеходному мостику, или по подземному переходу.

«Проведение подобных мероприятий очень важно, поскольку процент детского травмирования на железной дороге в последнее время сильно вырос», — заявил Регентов.

Просмотр обучающих видео поможет ребятам лучше закрепить полученные знания.

«Необходимо рассказывать ученикам о правилах безопасности», — резюмировал ведущий эксперт.

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