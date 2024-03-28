Подмосковье 28 марта 2024, 15:46 Шатурская производственная база получила 2 новых автобуса Евгений Макалкин

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Автопарк шатурской производственной базы пополнился двумя новыми автобусами марки Foton. Они отличаются условиями повышенного комфорта и были собраны на заводе «ЛиАЗ».

В начале апреля новые транспортные средства выведут на маршрут. Водители уже успешно прошли стажировку и готовы сесть за руль. Глава округа Алексей Артюхин лично убедился в удобстве управления автобусами.

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Ожидается, что в ближайшее время на базу поступит еще один автобус такого же типа. Все три транспортных средства начнут курсировать по маршруту «Рошаль-Шатура-Котельники», обеспечивая пассажиров комфортом во время нескольких часов поездки.

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