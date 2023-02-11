Подмосковье 11 февраля 2023, 22:14 Шатурская ГРЭС провела турнир по подледному лову рыбы

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Сотрудники ГРЭС в Шатуре, их семьи и ветераны поучаствовали в соревнованиях по подледному лову рыбы. По итогам соревнований победу одержал цех ТТЦ, общий вес пойманной рыбы составил более 2,1 килограмма.

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«Главное условие соревнования — ловля на зимнюю удочку, наживка на выбор рыбака. Ключевые факторы для определения победителей — общий вес улова и конкретного экземпляра», — сообщил ответственный за проведение турнира Сергей Медов.

В день соревнований водоем был спокоен, что сказалось на клеве рыбы. На месте проведения турнира было организовано горячее питание — уха прямо с костра, шашлык и чай со сладостями.

«Мы проводим, как летние, так и зимние турниры по ловле рыбы. Зимняя рыбалка имеет свои преимущества, можно выходить непосредственно на само озеро и выбирать места для рыбалки», — отметил организатор турнира Игорь Васильев.

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