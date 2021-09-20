Шатура второй раз стала центральной площадкой «Кросса нации» в Подмосковье

На старт «Кросса нации» в Шатуре вышли почти две тысячи человек. Возрастных ограничений в соревновании не было. Самому опытному участнику — под 80, самому юному — не было и пяти.

Первыми на старт всероссийского дня бега вышли юные спортсмены. Самый маленький бежал под номером два. Устинье Сусловой всего 4,5 года. Дистанция минимальная — один километр. От старта до финиша девочка бежала вместе с мамой.

«Старшая дочка сказала, что побежит, и Устинья захотела тоже, поэтому пришлось регистрировать обеих», — рассказала Анна Суслова, мама Устиньи.

В этом году Шатура во второй раз стала центральной площадкой «Кросса нации» в Подмосковье. Для участников организаторы определили разные дистанции в зависимости от возраста и уровня подготовки. Профессионалы бежали 12 километров, новички — один. Гостем спортивного праздника стал тренер чемпионов Владимир Черня. Он был одним из первых наставников абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю.

«Бегать надо, потому что это прикладной вид во всех воинских искусствах, в том числе и в боксе, поэтому побежал сегодня», — поделился Владимир Черня, заслуженный тренер СССР.

Победители на всех дистанциях получили заслуженные медали, кубки и подарки. После заряда бодрости, который участники кросса получили от забега, все с удовольствием подкрепились кашей и чаем. Их приготовили на полевой кухне.