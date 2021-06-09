Шатура присоединилась к всероссийской акции «Дорогами сибирской славы»

Самую большую георгиевскую ленточку в мире развернули сегодня в Шатуре. Городской округ присоединился к всероссийской акции «Дорогами сибирской славы. Красноярск — Брест 2021». Масштабный флешмоб прошел у памятника зенитке, которая в годы Великой Отечественной войны защищала небо над городом.

За плечами участников автопробега «Дорогами сибирской славы» не одна тысяча километров. Патриотическая акция посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Источник фото: телеканал «360»

Мы горды, мы счастливы, что эта акция проходит у нас. Это всероссийская акция, и Шатура с радостью принимает в ней участие. Сегодня задействовано более 1,5 тысячи человек — это наши волонтеры, наша юнармия, молодежный совет, молодежные организации Алексей Артюхин глава городского округа Шатура

Источник фото: телеканал «360»

Один из участников сегодняшней акции — Герой РФ Виктор Вдовкин. В 1995 году он участвовал в первой Чеченской кампании. Во время боев за здание бывшего Совета министров группа Вдовкина оказалась в полном окружении и 4 дня держала оборону. И нанесла противнику большие потери. По словам Героя России, переоценить значение автомарша для молодежи невозможно.

«Они потом своим детям будут рассказывать, а мы участвовали в акции, вот такую ленту тянули. Поэтому это очень важно», — подчеркнул Герой РФ Виктор Вдовкин.

Источник фото: телеканал «360»

22 июня 300-метровую георгиевскую ленту и 20-метровую копию знамени Победы участники автопробега развернут у стен Брестской крепости. В городе, первым вставшим на защиту наших рубежей.