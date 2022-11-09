09 ноября 2022, 19:27
Шатура получила от подмосковных властей здание под соцучреждения
Шатуре выделили здание под соцучреждения
В собственность Шатуры передано здание для размещения муниципальных учреждений. Городской округ также получил от региона земельный участок.
Нежилое здание площадью 770,3 квадратного метра и земельный участок площадью 640 квадратных метра перешло из собственности Московской области в собственность городского округа Шатура. Объект расположен по адресу: улица Жарова, дом 25.
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В Миноблимуществе отметили, что в здании разместят социально значимые муниципальные учреждения.«До сих пор в этом здании находились только два областных учреждения. Но здание достаточно большое, в хорошем состоянии, и здесь могут быть размещены еще несколько подведомственных муниципальных организаций «, — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. В здании планируется ремонт нескольких помещений и входной группы.
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Шатура
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