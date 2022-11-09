Подмосковье 09 ноября 2022, 19:27 Шатура получила от подмосковных властей здание под соцучреждения Шатуре выделили здание под соцучреждения

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В собственность Шатуры передано здание для размещения муниципальных учреждений. Городской округ также получил от региона земельный участок.

Нежилое здание площадью 770,3 квадратного метра и земельный участок площадью 640 квадратных метра перешло из собственности Московской области в собственность городского округа Шатура. Объект расположен по адресу: улица Жарова, дом 25.

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В Миноблимуществе отметили, что в здании разместят социально значимые муниципальные учреждения.

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