Шатер для голосования по поправкам к Конституции развернули в Дубне

Источник фото: телеканал «360»

«Решением территориальной комиссии было принято решение установить в данном месте придомовой пункт голосования при 483-м участке. На данном пункте могут проголосовать жители Понтекорво, 2 и Понтекорво, 10», — рассказал председатель участковой избирательной комиссии № 483 г. о. Дубна Дмитрий Палькин.

Каждый день до 1 июля в Дубне такие шатры будут устанавливать на 11-12 участках по разным адресам. В территориальной избирательной комиссии объяснили, что все продумано таким образом, что исключена возможность двойного голосования. Так, на придомовую территорию члены комиссии приходят с основным списком участников голосования.

Источник фото: телеканал «360»

«Чтобы исключить — вдруг кто-то после садов придет на свой избирательный участок, то член на участке звонит на придомовой участок и спрашивает, не проголосовал ли такой участник голосования на придомовой территории», — прокомментировал председатель территориальной избирательной комиссии г. о. Дубна Алексей Алексеев.

Идут жители и на традиционные участки. Врач и депутат городского Совета депутатов Сергей Сидоренко высоко оценил организацию выборного процесса.

Источник фото: телеканал «360»

«Важно прийти и проявить свою гражданскую позицию, ходить надо обязательно. В связи со сложившейся обстановкой все непривычно, усилены меры, много нововведений. Организовано все хорошо, непринужденно, выдаются все средства защиты», — сказал депутат Совета депутатов г. о. Дубна Сергей Сидоренко.

По словам членов участковых избирательных комиссий, дубненцы идут равномерно, столпотворений нет. При этом с каждым днем число голосующих растет.