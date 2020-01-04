    04 января 2020, 09:34

    Шарф и свитер для деревьев. Что такое ярнбомбинг по-талдомски

    Анна Каргашина, Максим Беспалов, Ольга Крылова

    Деревья в Талдоме украсили вязаными граффити. Шарфы и свитера для растений изготавливают мастера ярнбомбинга.
    Шарф и свитер для деревьев. Что такое ярнбомбинг по-талдомски

    Ярнбомбинг, дословно переводится как бомбардировка пряжей, — это уличное искусство, которое заключается в обвязке элементов городской среды. Вязание — это исконно русское рукоделие, а вот модный ярнбомбинг придумали в США.

    «Применение вязания в качестве ярнбомбинга первое было в Америке в 2005 году. Потом по всему миру распространилось. Кто-то называет это искусством уличным, кто-то хулиганством», — пояснила Екатерина Шагова, сотрудница администрации Талдома.

    Шарф и свитер для деревьев. Что такое ярнбомбинг по-талдомски | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Екатерина Шагова увлеклась вязанием несколько лет назад. Волшебная вязальная машинка ей досталась от бабушки.

    «Когда я сказала бабушке, что хочу обвязать деревья, она сказала: у меня же есть машинка, на ней будет удобно связать полотна», — рассказала Екатерина.

    Шарф и свитер для деревьев. Что такое ярнбомбинг по-талдомски | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Обвязывать деревья в России начали лишь пару лет назад. Родоначальником этого искусства принято считать Подмосковье.

    «Вязание — это мое хобби. Как-то я искала в интернете, чем можно украсить дом к празднику. Елочные игрушки какие-то, снежинки и наткнулась на ярнбомбинг. И тогда я подумала, что можно своими силами украсить город к любому празднику», — сказала Екатерина Шагова.

    Шарф и свитер для деревьев. Что такое ярнбомбинг по-талдомски | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Постичь это мастерство сразу непросто, но вполне возможно. Вязание успокаивает и развивает мелкую моторику, что способствует развитию мозга. Это любимое занятие для многих звезд. Обожают вязать Джулия Робертс, Сара Джессика Паркер, Эштон Кутчер и даже Кейт Мосс.

    Шарф и свитер для деревьев. Что такое ярнбомбинг по-талдомски | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Такие перформансы, как обвязывание деревьев, могли бы украсить серый и унылый зимний городской пейзаж. «Сейчас у нас погода такая хмурая, серость. Хочется добавить ярких красок», — отметила Екатерина.

    Однако прежде чем поучаствовать в вязальном граффити, необходимо запомнить некоторые правила. Так, нужно выбирать не натуральную пряжу, которая впитывает влагу, а синтетическую. В противном случае кора может подопреть. Мастера ярнбомбинга используют стопроцентный акрил.

    В Европе уже вовсю обвязывают не только деревья, но и здания, столбы, памятники. Возможно, новое уличное искусство совсем скоро станет популярным и в России.