Шарф и свитер для деревьев. Что такое ярнбомбинг по-талдомски

Деревья в Талдоме украсили вязаными граффити. Шарфы и свитера для растений изготавливают мастера ярнбомбинга.

Ярнбомбинг, дословно переводится как бомбардировка пряжей, — это уличное искусство, которое заключается в обвязке элементов городской среды. Вязание — это исконно русское рукоделие, а вот модный ярнбомбинг придумали в США.

«Применение вязания в качестве ярнбомбинга первое было в Америке в 2005 году. Потом по всему миру распространилось. Кто-то называет это искусством уличным, кто-то хулиганством», — пояснила Екатерина Шагова, сотрудница администрации Талдома.

Источник фото: телеканал «360»

Екатерина Шагова увлеклась вязанием несколько лет назад. Волшебная вязальная машинка ей досталась от бабушки.

«Когда я сказала бабушке, что хочу обвязать деревья, она сказала: у меня же есть машинка, на ней будет удобно связать полотна», — рассказала Екатерина.

Источник фото: телеканал «360»

Обвязывать деревья в России начали лишь пару лет назад. Родоначальником этого искусства принято считать Подмосковье.

«Вязание — это мое хобби. Как-то я искала в интернете, чем можно украсить дом к празднику. Елочные игрушки какие-то, снежинки и наткнулась на ярнбомбинг. И тогда я подумала, что можно своими силами украсить город к любому празднику», — сказала Екатерина Шагова.

Источник фото: телеканал «360»

Постичь это мастерство сразу непросто, но вполне возможно. Вязание успокаивает и развивает мелкую моторику, что способствует развитию мозга. Это любимое занятие для многих звезд. Обожают вязать Джулия Робертс, Сара Джессика Паркер, Эштон Кутчер и даже Кейт Мосс.

Источник фото: телеканал «360»

Такие перформансы, как обвязывание деревьев, могли бы украсить серый и унылый зимний городской пейзаж. «Сейчас у нас погода такая хмурая, серость. Хочется добавить ярких красок», — отметила Екатерина.

Однако прежде чем поучаствовать в вязальном граффити, необходимо запомнить некоторые правила. Так, нужно выбирать не натуральную пряжу, которая впитывает влагу, а синтетическую. В противном случае кора может подопреть. Мастера ярнбомбинга используют стопроцентный акрил.

В Европе уже вовсю обвязывают не только деревья, но и здания, столбы, памятники. Возможно, новое уличное искусство совсем скоро станет популярным и в России.