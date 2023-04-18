Подмосковье 18 апреля 2023, 10:33 Шаховской и поселку Тучково запланировали присвоить звания населенных пунктов воинской доблести

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На ближайшем заседании Мособлдумы 20 апреля рассмотрят предложения о присвоении Тучково и Шаховской звания населенного пункта воинской доблести. Ходатайства предоставили ветераны Рузы, а также общественная палата Шаховской и другие ведомства.

По словам главы Мособлдумы Игоря Брынцалова, в Подмосковье прошло одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны — битва за Москву. Многие жители региона принимали в ней участие в составе регулярных соединений и партизанских отрядов.

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«Особенно важно, что эта инициатива исходит от неравнодушных жителей, которые гордятся своей историей и хотят сохранить память о тех событиях для будущих поколений», — сказал он.

Брынцалов напомнил, что поселок Тучково носит имя рода Тучковых, которые сражались за Россию с XVIII века, принимая участие в Отечественной войне 1812 года, а Шаховскую освобождал от оккупации знаменитый отряд «имени Павла».

«Я уверен, что депутаты Мособлдумы, изучив архивные документы и опираясь на историческую правду, поддержат эти ходатайства. Жители Шаховской и Тучково будут заслуженно гордиться этим почетным званием, сохранят для будущих поколений память о героической борьбе с фашистами», — добавил он.

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