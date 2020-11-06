06 ноября 2020, 19:00
Шаховская присоединилась к проекту «Кинопаркинг»
На парковочной зоне торгового центра «АМС» в Шаховской с 1 ноября начала работать площадка проекта «Кинопаркинг». Жители могут посмотреть российские фильмы на большом экране под открытым небом, не выходя из своей машины, причем абсолютно бесплатно.
Автокинотеатры в Пушкине и Видном также продолжают работать, там показы проходят по вечерам каждые выходные.
В ноябре для зрителей «Кинопаркинга» подготовили разнообразный репертуар, в него вошли 11 новинок — «Окей, Лекси», «Гнездо», «Мой шпион», «Калашников», «Лев», «Марафон желаний» и другие. Вот расписание на ноябрь:
Всего за время работы проекта кино на парковках Подмосковья посмотрели жители из 11 тысяч автомобилей.