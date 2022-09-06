Детей-шахматистов позвали на международный турнир в «Крокус Сити» | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 18:53 (обновлено: 06 сентября 2022, 20:27) Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Детей-шахматистов позвали на международный турнир в «Крокус Сити» Международный турнир «Шахматные звезды — 2022» пройдет в ТРЦ «Крокус Сити»

Читать 360tv в

Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды — 2022» состоится в «Крокус Сити» с 29 сентября по 5 октября. В состязаниях примут участие известные во всем мире гроссмейстеры из России, Азербайджана, Индии и Испании. В рамках турнира пройдут детские отборочные этапы, цель которых — поддержка шахматных звезд будущего.

Общий призовой фонд составит 14 250 000 рублей. Участники получат ценные подарки и сувениры.

Реклама

Среди гроссмейстеров, которые будут состязаться на международном турнире, — Сергей Карякин, Владимир Крамник, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Франсиско Вальехо, Владислав Артемьев, Эрнесто Инаркиев, Раунак Сандвани, Александра Горячкина, Екатерина Лагно.

Реклама

Серия отборочных турниров для детей до 15 лет состоится на территории сети ТРК Vegas совместно с «Русской шахматной школой» и Педагогическим шахматным союзом. В турнире «Шахматные звезды — 2022» примут участие 100 финалистов. Дети параллельно с гроссмейстерами будут соревноваться в быстрых шахматах и блице. В финале определятся победители в четырех возрастных группах от восьми до 15 лет. Также в финале будут участвовать призеры первенства Москвы.

Среди категорий участников: дети до девяти лет (34 места), до 11 лет (30 мест), юноши и девушки до 13 лет (20 мест) и до 15 лет (16 мест).

Турниры пройдут на территории ТРК «Vegas Кунцево», «Vegas Каширское» и «Vegas Крокус Сити» 11, 18 и 25 сентября. В 11:00 начнут регистрировать участников, на 11:30 намечено начало аккредитации СМИ. Сами отборочные турниры продлятся с 12:00 до 16:30.

Участие платное. Зарегистрироваться и оплатить взнос можно на сайте.

Организаторы международного турнира «Шахматные звезды — 2022» — компания Crocus Group и ООО «Новые шахматы». Среди партнеров мероприятия — сеть кинотеатров «Каро», деловые сообщества FCLUB и RRCC, сеть активити-парков Teika Boom, «Крокус Сити Океанариум».

0 0 0 0 0 0