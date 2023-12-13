Подмосковье 13 декабря 2023, 10:51 Шахматный турнир среди школьных команд прошел в Щелкове Unsplash

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Муниципальный финал турнира по шахматам «Белая ладья» среди школьных команд прошел в Щелкове. В финале играли команды из семи школ округа.

Перед началом турнира основатель академии шахмат в Щелкове Андрей Коржуков пожелал всем участникам «Белой ладьи» успехов в игре.

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«„Белая ладья“ — это всероссийские соревнования, порою в финале принимают участие даже другие страны. Корни „Белой ладьи“ зародились в 1969 году. Традиционно соревнования проходят каждый год», — рассказал Коржуков.

Участие в соревнованиях могли принять желающие из всех школ городского округа Щелково не старше 2010 года рождения. В итоге до финала дошли семь команд. Победителем турнира стала команда из гимназии № 6. Теперь ребята будут представлять округ на региональном этапе.

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