Подмосковье 16 апреля 2024, 18:23 Шахматный турнир ко Дню космонавтики прошел в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В шахматном клубе Воскресенска состоялся турнир, посвященный Дню космонавтики. Участники из Коломны, Егорьевска, Раменского и Воскресенска поборолись за звание лучшего в блице.

Всего в соревновании поучаствовали 34 игрока, в возрасте от семи до 85 лет. Почти за четыре часа они сыграли девять туров интереснейших партий.

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Лучшим на турнире признан Аркадий Ксенофонтов, набравший семь с половиной очков из девяти возможных. Вторым стал Рашид Кузахмедов, а третье место досталось представителю Раменского, Евгению Белоусову.

Среди ветеранов лучший результат показал старейший шахматист города Юрий Лешин, а среди девушек победу одержала Вероника Уткина из Коломны.

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