16 апреля 2024, 18:23
Шахматный турнир ко Дню космонавтики прошел в Воскресенске
В шахматном клубе Воскресенска состоялся турнир, посвященный Дню космонавтики. Участники из Коломны, Егорьевска, Раменского и Воскресенска поборолись за звание лучшего в блице.
Всего в соревновании поучаствовали 34 игрока, в возрасте от семи до 85 лет. Почти за четыре часа они сыграли девять туров интереснейших партий.
Реклама
Лучшим на турнире признан Аркадий Ксенофонтов, набравший семь с половиной очков из девяти возможных. Вторым стал Рашид Кузахмедов, а третье место досталось представителю Раменского, Евгению Белоусову.
Среди ветеранов лучший результат показал старейший шахматист города Юрий Лешин, а среди девушек победу одержала Вероника Уткина из Коломны.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Воскресенск
Реклама
Реклама